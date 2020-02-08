بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتفاعل مع شكوى طفل من ذوي الإعاقة منع من اللعب في “ونتر وندر لاند”

عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن انزعاجه من شكوى والد طفل من ذوي الإعاقة، بعد منع ابنه من دخول مدينة ألعاب “ونتر وندر لاند” بالرياض.
وكان والد الطفل نشر على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو لطفله الكفيف وهو يتحدث عن منعه من اللعب في الألعاب بالمدينة الترفيهية.
وعلق آل الشيخ على التغريدة بقوله: “غير مقبول هذا أبدًا.. أرجو تتواصل مع الأخ أحمد المحمادي في الترفيه حالًا واحنا عازمينكم”.وفق “أخبار 24”.
من جهتها، تجاوب حساب هيئة الترفيه مع الشكوى وطلب من والد الطفل تزويدها بأرقامه الخاصة للتواصل معه.
#ذوي_الهمم_العالية#هيئة_الترفيه@GEA_SA
الحمدالله على سلامتك يابوناصر وترجع إلى أرض الوطن بصحه وسلامه
بالأمس كنا في ونتر وندر لاند وللأسف منع ابني من دخول ألعاب المدينه لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصه وهو من ذوي الهمم العاليه pic.twitter.com/W14kN8eXur
— مهنا الحبردي (@mhnaalhabardee) February 7, 2020