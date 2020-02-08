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أخبار محلية > بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتفاعل مع شكوى طفل من ذوي الإعاقة منع من اللعب في “ونتر وندر لاند”
08/02/2020   6:13 م

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتفاعل مع شكوى طفل من ذوي الإعاقة منع من اللعب في “ونتر وندر لاند”

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عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن انزعاجه ‏من شكوى والد طفل من ذوي الإعاقة، بعد منع ابنه ‏من دخول مدينة ألعاب “ونتر وندر لاند‎” بالرياض.

وكان والد الطفل نشر على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو لطفله الكفيف وهو يتحدث عن منعه من اللعب في الألعاب بالمدينة الترفيهية.

وعلق آل الشيخ على التغريدة بقوله: “غير مقبول هذا أبدًا.. أرجو تتواصل مع ‏الأخ أحمد المحمادي في الترفيه حالًا واحنا عازمينكم‎”.وفق “أخبار 24”.

من جهتها، تجاوب حساب هيئة الترفيه مع الشكوى وطلب من والد الطفل تزويدها بأرقامه الخاصة للتواصل معه.‏

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتفاعل مع شكوى طفل من ذوي الإعاقة منع من اللعب في “ونتر وندر لاند”

أخبار محلية
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