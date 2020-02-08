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أخبار محلية > بالفيديو.. قوات الأمن السعودية تصل إلى الإمارات للمشاركة في تمرين “أمن الخليج العربي 2”
08/02/2020   6:12 م

بالفيديو.. قوات الأمن السعودية تصل إلى الإمارات للمشاركة في تمرين “أمن الخليج العربي 2”

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وصلت إلى دولة الإمارات، قوات الأمن السعودية المشاركة في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي “أمن الخليج العربي 2″، المقرر انطلاقه قريباً.

وقد وصلت القوات الشرطية من المملكة يترأسها العميد الركن عوض بن مشوح العنزي، وكان في استقبالها عدد من أعضاء اللجنة العليا للتمرين.

ويهدف التمرين إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل، وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد. وفق “أخبار 24”.

ويأتي التمرين تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، وتستمر فعالياته الميدانية حتى اليوم السادس والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1441هـ الموافق 20 من فبراير الجاري.

بالفيديو.. قوات الأمن السعودية تصل إلى الإمارات للمشاركة في تمرين “أمن الخليج العربي 2”

أخبار محلية
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