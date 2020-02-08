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اخبار رياضية > “العقيلي”: إلى أين يسير المغاربة بخلافهم مع بعض بالنصر؟
08/02/2020   1:01 م

“العقيلي”: إلى أين يسير المغاربة بخلافهم مع بعض بالنصر؟

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كشف لاعب النصر السابق خالد العقيلي عن الكيفية التي وصل بها لاعبا النصر المغربيان نور الدين أمرابط وعبدالرازق حمدالله إلى ملعب مباراة فريقهما مع الفتح أمس الأول الخميس.

وقال العقيلي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “عندك خبر يا عزيزي النصراوي أن حمدالله وأمرابط جايين لمباراة الفتح كل واحد بسيارته الخاصة”.

وأضاف متسائلاً: “أين مدير الكرة؟ أين مدرب الفريق؟ أين رئيس النادي والمشرف؟.. كلمة أخيرة إلى أين يسير المغاربة بخلافهم مع بعض بالنادي؟؟؟”. وفق “أخبار 24”.

“العقيلي”: إلى أين يسير المغاربة بخلافهم مع بعض بالنصر؟

اخبار رياضية
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