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اخبار رياضية > المدلج يعترف بوجود ثغرة قانونية في عقد عبدالعزيز الدوسري
08/02/2020   1:01 م

المدلج يعترف بوجود ثغرة قانونية في عقد عبدالعزيز الدوسري

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اعترف رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج بوجود ثغرة قانونية في عقد عبدالعزيز الدوسري مع نادي الفيصلي تتيح له فسخ العقد دون العودة لإدارة النادي، وقال المدلج في تصريح بعد المواجهة التي جمعت فريقه بالشباب مساء أمس: بعد المراجعة القانونية اكتشفنا ثغرة ولكن كان هناك بند تفعيل عقد اللاعب للسنة الثانية وقد تحججت لجنة الاحتراف بأن اللاعب أخطرها برغبته في فسخ العقد قبل إرسالنا لطلب التفعيل”.

وناشد المدلج رابطة المحترفين ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم التحقق في موضوع أسبقية طلب المبادرة فإن كان اللاعب هو المبادر قبل وصول خطابنا سنغلق الموضوع تماماً وإن كان النادي بادر بطلب التفعيل قبل اللاعب تعطى الحقوق لأصحابها.وفق “سبق”.

المدلج يعترف بوجود ثغرة قانونية في عقد عبدالعزيز الدوسري

اخبار رياضية
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