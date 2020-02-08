“بسبب المعيوف”.. شاهد.. سعيد آل عامر: “مشكله الهلاليين يحققون الانجازات بعد النصر”!

علق الناقد الرياضي سعيد آل عامر على لقطة تصدي عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال لركلة جزاء وتسجيله لأخرى أثناء لقاء الرائد في بطولة الدوري.
وقال آل عامر خلال ظهوره ببرنامج “كلام تويتر” : هذه حالة ليس جديدة والهلاليين يتحدثون أنه لاعب دخل التاريخ هناك لاعبين قبله لكن أنتم الهلاليين تتحدثون عن عشقكم لمعيوف فأعطيتوه أوفر كبير هناك قبله سالم مروان مع المنتخب، صد وسجل مع المنتخب السعودي بهدوء ليش ماتكلم عنه النصراويين.
وتابع : النصر سبقكم في هذا الانجاز ولم يتحدثوا ولم يقولوا أن ليهم الأسبقية، وفرحتكم بمعيوف كانت أكثر من الفرحة بثلاث النقاط وفوزكم جاء بمعجزة، والنصر سبقكم في كأس العالم وسالم مروان. وفق “أخبار 24”.
سعيد آل عامر : جمهور #الهلال أعطوا حارسهم المعيوف إهتمام كبير لانه دخل التاريخ ولكن فيه من سبق بها حارس #النصر سالم مروان مشكله الهلاليين يحققون مثل هذه الانجازات بعد النصر .#كلام_تويتر pic.twitter.com/MoZq9hFpwg
— قناة 22 الفضائية (@22arabtv) February 7, 2020