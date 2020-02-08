الاتحاد يستعيد العبود قبل ضمك

شارك عبدالرحمن العبود لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الجمعة، في تدريبات فريقه بعد غياب قرابة الـ3 أسابيع، إثر تعرضه لالتواء في الكاحل خلال مواجهة فريقه أمام النصر في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيكون العبود متاحاً للاستعانة بخدماته خلال مواجهة ضمك المقبلة، الإثنين المقبل، في الجولة الـ18 من الدوري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة.
ميدانياً، عاود الفريق الاتحادي تحضيراته لمواجهة ضمك، بعد الراحة التي منحها الهولندي تين كات مدرب الفريق للاعبين، الخميس، عقب الانتصار الذي حققه على التعاون 2-1 بعد فترة طويلة من التعثرات. وفق “الرياضية”.
وركز تين كات في المران على الجوانب اللياقية وبعض الجمل التكتيكية، لتحضير الفريق للمواجهات المقبلة، التي تعد أبرزها مواجهة العودة أمام أولمبيك آسفي المغربي في ربع نهائي كأس محمد السادس يوم الـ15 من فبراير الجاري، على ملعب ملعب المسيرة الخضراء في مدينة آسفي المغربية.