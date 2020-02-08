نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “خرقة الصرامي”.. الدوسري يثير غضب الجماهير النصراوية
08/02/2020   12:56 م

“خرقة الصرامي”.. الدوسري يثير غضب الجماهير النصراوية

+ = -
2380

أثارت تغريدة أطلقها الإعلامي الرياضي دباس الدوسري غضب الجماهير النصراوية عن بطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر الدوسري صورة لقميص نادي النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق عليها ” هذه الصورة فوتوشوب وغير صحيحة وأطالب الجمهور بوقف تداولها . وفق “أخبار 24”.

وأضاف” من صدق أن (خرقة الصرامي) تكون مقابل كأس دوري أبطال آسيا فلا عقل له”.

“خرقة الصرامي”.. الدوسري يثير غضب الجماهير النصراوية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086822.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.