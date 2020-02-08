“خرقة الصرامي”.. الدوسري يثير غضب الجماهير النصراوية

أثارت تغريدة أطلقها الإعلامي الرياضي دباس الدوسري غضب الجماهير النصراوية عن بطولة دوري أبطال آسيا.
ونشر الدوسري صورة لقميص نادي النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق عليها ” هذه الصورة فوتوشوب وغير صحيحة وأطالب الجمهور بوقف تداولها . وفق “أخبار 24”.
وأضاف” من صدق أن (خرقة الصرامي) تكون مقابل كأس دوري أبطال آسيا فلا عقل له”.
هذه الصورة فوتوشوب وغير صحيحة وأطالب الجمهور بوقف تداولها .
من صدق أن (خرقة الصرامي) تكون مقابل كأس #دوري_ابطال_اسيا فلا عقل له 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/8G6ahZL8dm
— دباس الدوسري (@dbasdosari1) February 7, 2020