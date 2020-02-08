غدا.. الأهلاويون ينصبون مؤمنة رئيسا

يصوت أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، السبت، لاختيار رئيسهم الجديد الذي سيخلف أحمد الصائغ، بعد إسقاط عضويته من قبل هيئة الرياضة، حيث من المنتظر تنصيب عبدالإله مؤمنة الذي قدم أوراق ترشحه للرئاسة النادي الأهلاوي في الأول من فبراير الجاري، رئيساً، لعدم ترشح أحد سواه.
ونشر النادي الجداوي، عبر حسابه الرسمي في «تويتر» القائمة النهائية لأعضاء جمعيته العمومية، التي ستعقد في تمام الساعة الساعة السابعة من مساء الغد
وكانت هيئة الرياضية قد أعلنت إسقاط عضوية الصائغ، 29 يناير الماضي، وذلك نتيجة لما أسفر عنه التحقيق في الجمعية العمومية غير العادية للنادي في ديسمبر الماضي، مؤكدة أن إصدارها القرارات، جاء بعد اكتمال التحقيق واستيفاء كافة الإجراءات والإفادات الخاصة بما تم رفعه من قبل الجمعية العمومية للنادي. وفق “الرياضية”.