“الإسكان” تستعرض تجربتها في منتدى “مدن الفرص” بأبو ظبي

تشارك وزارة الإسكان في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي يبدأ اليوم السبت في أمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية ويستمر حتى 13 فبراير، تحت عنوان (مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار).
ويهدف المنتدى إلى رفع الوعي بشأن التوسع الحضري المستدام بين الأطراف المعنية، وتحسين المعرفة العامة بشأن التطور الحضري المستدام من خلال نقاشات شاملة مفتوحة وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والسياسات الجيدة، وزيادة التنسيق والتعاون لتعزيز التوسع الحضري المستدام.
وستستعرض الوزارة في المنتدى أبرز برامجها ومبادراتها مثل “سكني” و”تقنيات البناء” و”البناء المستدام” و”وافي” و”شراكات”، وتجربتها في قطاع الإسكان وما شهدته من تحولات ونقلة نوعية على مستوى خِدْماتها الإلكترونية وآليات التحوُّل الرقمي المقدمة للمستفيدين.
وستعد في المنتدى عدة جلسات حوارية رفيعة المستوى، لتناقش التوسع الحضري والثقافة والابتكار، ودفع التوسع الحضري المستدام من خلال الابتكار والثقافة، وكذلك التقارب الإبداعي لمدنٍ أفضل، والتكنولوجيات الحديثة والمدن، إضافة للتخطيط الحضري والحفاظ على التراث أو تجديده، والشراكات والمبادرات لدعم الثقافة والابتكار في المدن. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الأمم المتحدة أسست المنتدى الحضري العالمي عام 2001 للبحث في أحد أهم المواضيع التي تشكل ضغطًا على العالم اليوم بينها التوسع الحضري السريع وأثره على المجتمعات والمدن والاقتصادية، وتغير المناخ والسياسات، حيث يعد المؤتمر العالمي الأول المعني بإدارة البلدات والمدن المتنامية.