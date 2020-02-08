تقطع المسافة بين الرياض وجدة في 46 دقيقة.. توقيع عقد لاستخدام تكنولوجيا “هايبر لوب” في المملكة

وقعت وزارة النقل عقداً مع شركة “فيرجن هايبر لوب ون”، لدراسة أولية حول استخدام تكنولوجيا “هايبر لوب” في مجال نقل الركاب والبضائع في المملكة.
وتتضمن الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها أول أمس (الخميس)، إجراء بحوث مشتركة في علوم وتقنيات الهيابر لوب، وتبادل الزيارات الفنية للمسؤولين والمختصين في مجال النقل، وذلك ضمن أهداف وزارة النقل للتخطيط المستقبلي لأنظمة النقل الحديثة، واستقطاب التقنية الحديثة لتسهيل وتوفير عدة أنماط ذكية للتنقل.
وأوضحت الوزارة أن هذه الدراسة تأتي عقب الزيارة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمقر الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية، واطلاعه على ما طورته لمقطورة الركاب.
وقال وزير النقل المهندس صالح الجاسر إن المشروع يعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز تكنولوجيا التنقل المستقبلي لتحقيق المزيد من التسهيل في حركة تنقل الركاب والبضائع من خلال تكنولوجيا هايبر لوب المبتكرة، بالإضافة للفوائد الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة “فيرجن هايبر لوب ون” سلطان أحمد بن سليم أن التكنولوجيا التي توفرها الشركة تتسم بالسرعة الفائقة والاستدامة والقدرة على نقل أعداد كبيرة من الركاب، وتجلى ذلك في أكثر من 400 رحلة تجريبية أجرتها الشركة.
وأضاف أن التقنية قادرة على قطع المسافة بين الرياض وجدة في غضون 46 دقيقة، وبين الرياض والقدية في مدة زمنية لا تتجاوز خمس دقائق، فيما تستغرق الرحلة بين جدة ونيوم 40 دقيقة، ومن الرياض إلى أبو ظبي 48 دقيقة، ويمكن تشغيل أنظمة هايبر لوب في المنطقة بالكامل من خلال الألواح الشمسية.