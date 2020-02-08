“ترقية” تكشف عن وصول ممرضة لسن التقاعد منذ 10 سنوات ولا زالت تعمل بـ”صحة جدة”

ذكرت مصادر أنه أثناء فحص ملف إحدى الممرضات لترقيتها تبين أنها وصلت إلى السن النظامية للتقاعد منذ 10 سنوات، وأنها كانت تعمل طيلة السنوات الماضية بتاريخ ميلاد غير حقيقي.
وأوضحت المصادر أن مديرية الشؤون الصحية في جدة وجهت على الفور بطي قيد الممرضة، وتطبيق اللائحة التنفيذية بحقها، مبينة وفقًا لصحيفة “عكاظ” أن خطأ فنياً أدى لإدخال تاريخ ميلاد خاطئ للممرضة.
وقالت إنه يجري حالياً التحقيق مع الجهة التي تعمل بها الممرضة حول الخطأ الذي نتج عنه عدم طي قيدها في الوقت المحدد.
ولفتت المصادر إلى أن تاريخ ميلاد الممرضة المُدخل في النظام الإلكتروني للوزارة كان 1/7/1382، وأثناء إجراءات التدقيق والمطابقة تبين أنها من مواليد 1/7/1372، وبناء على ذلك تم تصحيح الخطأ وإنهاء خدمات الممرضة لوصولها إلى السن النظامية للتقاعد اعتبارا من 13/5/1441.