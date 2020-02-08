مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدلم يستقبل رئيس ونائب مجلس إدارة جذا

استقبل مدير مركز التنمية بمحافظة الدلم الأستاذ : عمر بن عبدالعزيز السنبل رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي الإعاقة الخيرية ( جذا ) الأستاذ : تركي بن عبدالرحمن العتي و نائب الرئيس الأستاذ : بندر بن سعود اليحيى حيث بارك سعادته لمجلس جذا ترشحهم وحثهم على بذل الجهد الكبير لتحقيق الطموح الكبير الذي تتطلع لها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أرباب العمل التطوعي وأوصل شكره لأعضاء المجلس على انضمامهم للعمل التطوعي كما أثنى على جهود جذا وما تقدمه لخدمة ذوي الإعاقة
كما قدم رئيس مجلس الإدارة أ. تركي بن عبدالرحمن العتي شكره لسعادة رئيس المركز على دعمه المتواصل لجمعية جذا وتذليل ما يواجها من صعوبات.