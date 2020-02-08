بالفيديو.. وسيط زواج يروي موقفين طريفين خلال إتمام زيجات.. ويوضح ما يحصلون عليه من مبالغ

روى وسيط زواج، موقفين طريفين وقعا له هو وإحدى زميلاته بهذا المجال، موضحاً الأسعار التي يحصل عليها الوسطاء من أجل إتمام الزيجات.
وقال وسيط الزواج ويدعى يوسف القعيط خلال لقاء ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن أحد المواقف كان مع أستاذة جامعية طلبت منه البحث عن زوج مناسب لها، مبيناً أنه عرض عليها أحد الأساتذة الجامعيين وعندما أرسل إليها صورته كانت المفاجأة حيث أخبرته بأنه نجل طليقها.
وأضاف أن زميلة له بالمجال روت له قصة طريفة؛ حيث عرضت عليها فتاة 20 ألف ريال مقابل البحث عن زوج لها، بشرط عدم حدوث الرؤية الشرعية وأن يراها بعد الزواج، وبالفعل تواصلت مع أحدهم وأقنعته بأن الفتاة ليس بها أي عيب لكن أسرتها متشددة ولا تسمح بالرؤية قبل الزواج.
وأبان القعيط أنه بعد مضي عام من الزواج اتصل الزوج بـ”الخاطبة” وطلب منها الحضور لمنزله للمشاركة في احتفال بمناسبة مرور عام على الزواج، لتفاجأ بجلده لها عقاباً لها على اختيارها لزوجته. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المبالغ التي يتحصلون عليها نظير التوفيق بين الزوجين تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف ريال، وليس كما يشير البعض إلى أنهم يتلقون مبالغ طائلة، لافتاً إلى أنهم يتعرضون إلى الكثير من الإحراج خلال عملية التوسط.
فيديو | وسطاء الزواج.. حكاية طريفة لـ “جمع رأسين بالحلال”#زواج#الراصد pic.twitter.com/x1lvc8WlLe
— الراصد (@alraasd) February 6, 2020
فيديو | كم يأخذ وسيط الأنكحة لجمع رأسين بالحلال؟#الراصد pic.twitter.com/bhjEvs95fW
— الراصد (@alraasd) February 6, 2020