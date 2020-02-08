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أخبار محلية > بالفيديو.. رجل الأمن الذي أنقذ مقيماً سودانياً من الخطف والسلب بالرياض يروي التفاصيل
08/02/2020   8:34 ص

بالفيديو.. رجل الأمن الذي أنقذ مقيماً سودانياً من الخطف والسلب بالرياض يروي التفاصيل

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روى رجل الأمن الوكيل رقيب أنور العنزي، تفاصيل إحباطه لعملية اختطاف وسلب وافد من الجنسية السودانية من قِبل عصابة من الجنسية الإثيوبية، وذلك بحي الرمال شمال شرق مدينة الرياض.

وقال العنزي الذي يعمل في الحرس الوطني بوحدة الأمن والأسلحة والذخيرة عبر مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه تفاجأ بسيارة من نوع إلنترا تسير بسرعة جنونية داخل الأحياء السكنية وبها 3 أشخاص ومعهم المقيم السوداني الذي كان جسده خارج السيارة ويده بالداخل؛ وذلك أثناء خروجه من الدوام متجهاً إلى منزله.

وأضاف أنه تعقب السيارة وعند ملاحظته من قبل المختطفين تخلّصوا من السوداني في عرض الطريق، بعد أن قاموا بسرقة جواز سفره وسلب أمواله والاعتداء عليه بالضرب، فقام بمساعدته وأدخله سيارته، مشيراً إلى المجني عليه كان في حالة نزيف شديد. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الجناة حاولوا الهرب إلا أنه تعقبهم لمدة ربع ساعة وأبلغ الدوريات الأمنية التي بدورها حضرت على الفور وألقت القبض عليهم جميعاً، وجرى إسعاف السوداني وهو الآن بصحة جيدة.

 

بالفيديو.. رجل الأمن الذي أنقذ مقيماً سودانياً من الخطف والسلب بالرياض يروي التفاصيل

أخبار محلية
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