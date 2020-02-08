أكدت وسائل إعلام رسمية صينية أمس الجمعة، أن فريقاً طبياً يتألف من 4 أفراد يعمل في أحد المستشفيات، قد تعافى بشكل كامل بعد إصابته بالفيروس القاتل “كورونا”.
وأوضحت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن الطاقم الطبي الذي تعرّض للإصابة بالفيروس قد عاد وبدأ العمل من جديد في رعاية المصابين وهو ما يعد بوارق أمل، بعد أن تغلب على الإصابة في “المنطقة الموبوءة” هوبي.
يُشار إلى أن التلفزيون الصيني قد أعلن عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس “كورونا” المستجد إلى أكثر من 700 حالة وفاة و33 ألف مصاب بعد أن سجلت مقاطعة هوبي أمس الجمعة 2800 إصابة جديدة مؤكدة.
وفق “أخبار 24”.