شاهد.. المرور السري يضبط قائد مركبة بالشرقية انشغل بمشاهدة مقاطع موروث شعبي

وثّق مقطع فيديو، لحظة تسجيل فرق المرور السري مُخالفة بحق قائد مركبة، عقب رصده وهو يسير على أكتاف الطريق وينشغل بمشاهدة مقاطع موروث شعبي.
وأظهر الفيديو الذي نشره الإعلامي سعود الشيباني، قيام فرق المرور السري بتسجيل مُخالفة قائد المركبة الذي انشغل بمشاهدة الموروث الشعبي والسير على أكتاف الطريق.
بسبب انشغال قائد مركبة الاستماع بموروث شعبي ، رصد المرور مخالفة السير على اكتاف الطريق ، وحرر له المرور مخالفة .
تفاصيل الحملة المرورية تشاهدونها عبر #سناب_مناصر_العسكرhttps://t.co/bQd4ufUJnd pic.twitter.com/0jnc1x1GIj
— سعود الشيباني (@saudshaibani) February 7, 2020
وفق “أخبار 24”.