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أخبار محلية > شاهد.. المرور السري يضبط قائد مركبة بالشرقية انشغل بمشاهدة مقاطع موروث شعبي
08/02/2020   8:32 ص

شاهد.. المرور السري يضبط قائد مركبة بالشرقية انشغل بمشاهدة مقاطع موروث شعبي

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وثّق مقطع فيديو، لحظة تسجيل فرق المرور السري مُخالفة بحق قائد مركبة، عقب رصده وهو يسير على أكتاف الطريق وينشغل بمشاهدة مقاطع موروث شعبي.

وأظهر الفيديو الذي نشره الإعلامي سعود الشيباني، قيام فرق المرور السري بتسجيل مُخالفة قائد المركبة الذي انشغل بمشاهدة الموروث الشعبي والسير على أكتاف الطريق.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. المرور السري يضبط قائد مركبة بالشرقية انشغل بمشاهدة مقاطع موروث شعبي

أخبار محلية
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