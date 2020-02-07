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اخبار رياضية > بالفيديو.. خطأ غريب لحارس الوحدة خلال مباراة أبها يتسبّب في هدف بمرماه
07/02/2020   9:26 م

بالفيديو.. خطأ غريب لحارس الوحدة خلال مباراة أبها يتسبّب في هدف بمرماه

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ارتكب حارس فريق الوحدة عبدالله الجدعاني خطأً غريباً خلال مباراة فريقه أمام أبها اليوم الجمعة خلال الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما تسبب في هدف بمرماه.

وجاء خطأ الجدعاني خلال تنفيذ فريق أبها لركلة ركنية، حيث اصطدمت الكرة، التي كان يمكنه إبعادها عن مرماه أو إمساكها بسهولة، في يديه بغرابة ودخلت المرمى تحت أنظار زملائه.

ولم يؤثر الهدف الذي سُجل بالخطأ على الفريق، حيث تمكن الوحدة من تسجيل 4 أهداف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. خطأ غريب لحارس الوحدة خلال مباراة أبها يتسبّب في هدف بمرماه

اخبار رياضية
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