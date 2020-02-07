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أخبار محلية > بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تقصف المستشفى السعودي في محافظة الجوف باليمن
07/02/2020   9:25 م

بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تقصف المستشفى السعودي في محافظة الجوف باليمن

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استهدفت ميليشيا الحوثي بالقصف المستشفى السعودي في محافظة الجوف باليمن، وأصابته بتدمير شبه كامل، حسبما ظهر في فيديو بثته وسائل الإعلام.

وأوضح الفيديو ما نتج عن قصف المستشفى الذي أتى على الأجهزة والأثاث والأسرة والأسقف، كما بعثر محتوياته التي تناثرت في كل مكان.

وظهرت هوة كبيرة في سقف المستشفى الذي كان يستفيد منه المرضى بتقديم العلاج وإجراء الجراحات وتوفير الخدمات الطبية المتنوعة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تقصف المستشفى السعودي في محافظة الجوف باليمن

أخبار محلية
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