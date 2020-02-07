نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خالد المريخي: “ما عينت خير إلا بعد ما تركت الأغاني”
07/02/2020   6:03 م

خالد المريخي: “ما عينت خير إلا بعد ما تركت الأغاني”

+ = -
1834

قال الشاعر السعودي خالد المريخي إن أجمل قرار اتخذه بحياته هو قرار اعتزاله الشعر الغنائي.

ورد المريخي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر، على أحد المعترضين على قرار اعتزاله، بأنه اختار ما عند الله سبحانه وتعالى.

وأضاف المريخي في رده على منتقدي قرار اعتزاله، أنه بخير ونعمة على كل الأصعدة، اجتماعيا، وماليا، ونفسيا، وصحيا، قائلا: “والله إني ما عينت خير إلا بعد ما تركت الأغاني”.

وتابع أنه تكلم بهذا الموضوع من باب التحدث بالنعمة التي وجدها، مستشهدا بقوله تعالى “وأما بنعمة ربك فحدث”، معتبرا أن بدايته كانت مع نهاية طريق الغناء.

يذكر أن الشاعر المريخي كان قد أعلن في وقت سابق اعتزاله النهائي للشعر الغنائي وذلك في رمضان الماضي خلال زيارته لبيت الله الحرام. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن المريخي (45 عاماً)، يعد من أبرز الشعراء الذين نجحوا في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة؛ حيث كانت له ثلاثة دواوين صوتية وديوان مقروء، إلى جانب تعاونه مع عدد من المطربين.

خالد المريخي: “ما عينت خير إلا بعد ما تركت الأغاني”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086720.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.