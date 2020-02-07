ضبطت أمانة منطقة الرياض، أمس (الخميس)، عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة بعد تعديهم على ممتلكات مواطن، وسلمتهم للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأبانت الأمانة أنها ألزمت مقاول النظافة بإنهاء خدمات العمالة والمشرف عليهم وتأمين البدلاء، بالإضافة إلى إنذاره وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح الجزائية بعقده.
وأكدت التزامها بمحاسبة كل من يتجاوز الأنظمة أو يقصر في أداء عمله، ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حفاظاً على ممتلكات السكان وسلامتهم وراحتهم.
وكان مقطع فيديو قد تم تداوله يظهر عمالة تقوم بتحميل حديد معد للبناء في شاحنة نقل القمامة.
وفق “أخبار 24”.