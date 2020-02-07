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اخبار رياضية > سلمان المؤشر: “زعلان” من الأهلي
07/02/2020   1:15 م

سلمان المؤشر: “زعلان” من الأهلي

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كشف اللاعب سلمان المؤشر لاعب النادي الأهلي سبب حزنه من إدارة ناديه وذلك بعد نهاية مباراة الاتفاق التي أُقيمت اليوم الخميس في الجولة السابعة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المؤشر بعد مباراة الأهلي والاتفاق قائلًا: “نجحنا في العودة للمباراة وتحقيق الفوز، ونحن بالفعل نضع أمامنا هدفًا وهو المنافسة على لقب الدوري”.

وتابع سلمان المؤشر: ” أنا “زعلان” من الأهلي لأنني لم أستلم مستحقاتي منذ ثلاث سنوات وبالطبع لم أعلم سبب عدم تقدم الأهلي بعرض لي من أجل تجديد العقد”. حسب “المواطن”.

يذكر أن تقارير صحافية قالت بأن نادي النصر، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع سلمان المؤشر، في حال قرر مغادرة الأهلي.

وتمكن النادي الأهلي من قلب الطاولة على فريق الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

سلمان المؤشر: “زعلان” من الأهلي

اخبار رياضية
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