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اخبار رياضية > “ذبحتونا والله”.. القرشي يعلق عقب فوز الأهلي أمام الاتفاق!
07/02/2020   1:14 م

“ذبحتونا والله”.. القرشي يعلق عقب فوز الأهلي أمام الاتفاق!

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علق الكاتب والإعلامي الرياضي سامي القرشي عقب فوز الأهلي أمام الاتفاق 3-2، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب القرشي عبر حسابه الرسمي على تويتر ” أخ ذبحتونا والله تعب حرام عليكم، ألف مبروك يا ملوك، التصحيح يبدأ من كلمة شكر لجروس ومغادرة بالتراضي، والتصحيح يبدأ برفض أي حكم محلي، والتصحيح يبدأ بحسم أمر إداري للفريق يلم اللاعبين”.

وأضاف” مبروك مبروك للمدرج العظيم، لعلها البداية لعودة الروح والتصحيح، رجع الويك إند بعد ما راح”.

واختتم قائلاً” يا عالم الرجوع في ربع ساعة وبالثلاثة دليل وجود الأدوات والنجوم، فقط أسأل نفسك لماذا توضع على الدكة، إن لم تكن تصرفات المدرب فماذا تكون”. وفق “المرصد”.

“ذبحتونا والله”.. القرشي يعلق عقب فوز الأهلي أمام الاتفاق!

اخبار رياضية
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