الجاسر ينتقد حكم مباراة النصر والفتح.. ويطالب بتدخل الاتحاد لحسم الأخطاء التحكيمية

وجه الإعلامي الرياضي عبدالكريم الجاسر، رسالة إلى اتحاد الكرة مطالباً إياه بمراقبة ما يفعله الحكام، وذلك عقب تعادل النصر والفتح مساء أمس بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان،.
وأشار الجاسر في رسالته إلى أن حكم مباراة الأمس بين النصر والفتح، تساهل تجاه الكثير من الحالات وتجاهل إخراج البطاقات في العديد منها.
الرسالة جاءت في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر” قال فيها: “تحكيم خاص بدون بطاقات .. يا اتحاد الكره أليس لديكم عيون وعقول تشاهد وتفهم مايفعله هؤلاء الحكام”. وفق “أخبار 24”.
ههههههههههههه ..تحكيم خاص بدون بطاقات .. يا اتحاد الكره أليس لديكم عيون وعقول تشاهد وتفهم مايفعله هؤلاء الحكام ..!#النصر_الفتح
— عبدالكريم الجاسر (@aaaljasser) February 6, 2020