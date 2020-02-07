“لاتتعب تفكيرك أيّها النصراوي”.. الدويش يعلق على تعادل النصر مع الفتح!

علق الإعلامي والناقد الرياضي محمد الدويش عقب تعادل النصر مع الفتح ضمن الجولة الـ 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على تويتر ” لاتتعب تفكيرك أيّها النصراوي بالبحث عن سبب تراجع مستوى فريقك ، الأجانب كانوا مصدر تفوقه، هبط عطاؤهم فهبط الفريق، أمرابط وجوليانو وبيتروس وحمدالله، انضموا إلى موسى ، واليوم انتقلت العدوى إلى مايكون ، مشرف ومدير ومدرب يتفرجون مثلك !
لاتتعب تفكيرك أيّها النصراوي بالبحث عن سبب تراجع مستوى فريقك .. الأجانب كانوا مصدر تفوقه .. هبط عطاؤهم فهبط الفريق .. مرابط وجوليانو وبيتروس وحمدالله .. انضموا الى موسى .. واليوم انتقلت العدوى الى مايكون .. مشرف ومدير ومدرب يتفرجون مثلك ! .. #النصر_الفتح
— محمد الدويّش (@Aldowayesh) February 6, 2020
وفق “المرصد”.