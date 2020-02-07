هاجم الإعلامي السعودي “عبدالله بن زنان” مدرب النصر روي فيتوريا ولاعبي الفريق عقب تعادل نادي النصر مع الفتح بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الـ 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب بن زنان عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلاً : النصر ليس النصر ،مايحدث لايرضي جمهور الشمس.
وهاجم بن زنان مدرب النصر قائلاً: فيتوريا واللاعبين مسؤولين عن هذا المستوى ،وعلى إدارة النصر مناقشتهم فيما حدث.وفق “المرصد”.
واختتم تغريدته موجهاً رسالة شكر لجماهير العالمي قائلاً: شكراً لجمهور النصر الذي حضر .
النصر ليس النصر ..!!
مايحدث لايرضي جمهور الشمس
فيتوريا واللاعبين مسؤولين عن هذا المستوى ..
على إدارة النصر مناقشتهم فيما حدث
شكراً لجمهور النصر الذي حضر
— عبدالله بن زنان (@bnznan) February 6, 2020