في مباراة شهدت 3 ركلات جزاء.. الأهلي يهزم الاتفاق بثلاثية

اقتنص الأهلي نقاط مباراته مع الاتفاق بعد أن قلب تأخره بهدفين نظيفين، إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ختام الجولة 17 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الاتفاق عن طريق البرازيلي باربوسا دي سوزا بتسديدة قوية في الدقيقة 37، قبل أن يضيف فيليب كيش الهدف الثاني من جزائية في الدقيقة 68.
وفي الدقيقة 79 تمكن حسين المقهوي من تسجيل هدف الأهلي الأول برأسية استقرت في شباك رايس مبولحي، وحصل بعدها الأهلي على ركلتي جزاء في الدقيقتين 85 و 4+90، سجل منهما يوسف بلايلي هدفين متتاليين.
بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفق “أخبار 24”.