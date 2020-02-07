روسيا: الدفاعات السورية كادت تسقط طائرة ركاب قرب دمشق على متنها 172 راكباً

كشفت السلطات الروسية، عن أن الدفاعات السورية كادت أثناء تصديها يوم الخميس لهجوم إسرائيلي مفاجئ أن تسقط طائرة ركاب بالقرب من دمشق، من نوع “إيرباص 320” على متنها 172 راكباً.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن 4 طائرات حربية إسرائيلة من طراز “إف 16” شنت في صبيحة أمس الخميس هجمات مفاجئة على ضواحي دمشق دون أن تدخل المجال الجوي السوري، وكانت في هذه الأثناء طائرة ركاب من طراز “إيرباص 320” تستعد للهبوط بمطار دمشق الدولي، فدخلت في مجال نيران الدفاعات السورية التي تصدت للهجوم.
وأوضحت الوزارة، أن الطائرة تمكنت بمساعدة مراقبي مطار دمشق وبفضل نظام المراقبة الجوي الآلي، من الخروج من نطاق نيران الدفاع الجوي السوري، وجرى تحويلها لتهبط اضطرارياً في قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية. وفق “أخبار 24”.