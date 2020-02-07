منحت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة التعليمية بمكة المكرمة، دراجة هوائية لعامل نظافة بنجلاديشي، وذلك لحرصه وتفانيه في العمل.
وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة، رائد المقاطي، وفقاً لـ”سبق”، أن العامل “محمد سو جاك” هو أول من يسجل حضوره من العاملين، ويتفانى في أداء عمله ومهامه ويحرص على الحضور في أوقات عمله دون تأخر، رغم أنه يقطع مسافة 2 كم مشياً على الأقدام من مقر سكنه إلى العمل.
من جانبه، عبر العامل عن شكره وتقديره لهذه الاحتفالية التي شارك فيها جميع منسوبي الإدارة، مشيراً إلى أنه سينقل هذا الاحتفال إلى أسرته في بنجلاديش ليشاركوه فرحته.
وفق “أخبار 24”.