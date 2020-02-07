تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مع حالة مسن بلا مأوى وينام على كرسي إسمنتي منذ أكثر من عام في كورنيش محافظة الخبر.
جاء تفاعل الوزارة مع حالة المُسن بعد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للمُسن وهو جالس في المكان الذي اعتاد النوم فيه منذ أكثر من عام ويحكي عن حاله وظروفه المعيشية الصعبة.
من جانبها، أكدت مساعد مدير عام الفرع لقطاع التنمية ابتسام الحميزي وفقاً لـ”عكاظ”، أنه تم الوقوف على حالة المسن الذي يبلغ من العمر 62 عاماً، مبينةً أنه على الفور تم تأمين مسكن وإعاشة له إلى حين دراسة حالته وتحديد المكان الأنسب لإقامته.
وفق “أخبار 24”.