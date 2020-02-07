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أخبار المناطق > “التحالف”: انفجار قارب صيد واستشهاد 3 صيادين بسبب ألغام حوثية
07/02/2020   9:42 ص

“التحالف”: انفجار قارب صيد واستشهاد 3 صيادين بسبب ألغام حوثية

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اُستشهد ثلاثة صيادين وأصيب ثلاثة آخرون في حـادث انفِجار قارب صيد في المياه الدولية بالبحر الأحمر يوم الأربعاء الماضي؛ بسبب ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي إنه عند الساعة الثانية من فجر الأربعاء الماضي، نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر؛ نتيجة انفجار لغم بحري.

وأوضح المالكي أن قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية، تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين؛ نتيجة انفجار اللغم البحري.

وأكد العقيد المالكي أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.

وشدد على استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، مشيراً إلى أن مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام بلغ 137 لغماً بحرياً زرعتها المليشيات بشكل عشوائي بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

“التحالف”: انفجار قارب صيد واستشهاد 3 صيادين بسبب ألغام حوثية

أخبار المناطق
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