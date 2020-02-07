احتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس (الخميس)، ببراءته من التهم التي نسبت إليه بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، برفع الصفحة الأولى من صحيفة “يو إس إيه توداي”، والتي عنونت المانشيت الرئيسي لها بكلمة “براءة”.
وقال ترامب إن “ما جرى هو غش وأكاذيب وأتمنى ألا يحدث ذلك لأي رئيس بعدي”، مضيفاً أنه تعرّض لحملة استهداف شريرة منذ اليوم الأول لتسلّمه منصبه.
وهاجم ترامب الديمقراطيين، قائلاً: “كانوا يدركون منذ اليوم الأول أننا أبرياء لكنهم استمروا في محاكمة سياسية وغير قانونية، واختلقوا الحقائق من أجل عزلي وحرّفوا نص مكالمتي مع الرئيس الأوكراني”.
وواصل ترامب هجومه على الديمقراطيين: “يعلمون أن ما يفعلونه سيئ، لكنهم يضعون مصالحهم قبل مصالح بلدنا العظيم”.
يُشار إلى أن الكونجرس الأمريكي برّأ ترامب أمس الأول (الأربعاء) من تهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وذلك خلال جلستي تصويت عامتين.
وفق “أخبار 24”.