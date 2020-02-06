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أخبار محلية > إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين والبعثة التعليمية في هونغ كونغ
06/02/2020   5:42 م

إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين والبعثة التعليمية في هونغ كونغ

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تابعت وزارة التعليم ممثلةً في المدارس السعودية بالخارج مع سفارة خام الحرمين الشريفين في جمهورية الصين الشعبية؛ إجلاء طلبة ومعلمي المدرسة السعودية في مدينة بكين، وإجلاء أعضاء البعثة التعليمية في هونغ كونغ وعائلاتهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتأتي عملية الإجلاء انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- واهتمامها بسلامة المواطنين في الصين، والتوجيه بتأمين وصولهم إلى أرض الوطن على نفقة الدولة، وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهم ولعائلاتهم.

وتابع فريق العمل بالإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بتوجيهات من معالي وزير التعليم وصول الطلبة والمعلمين إلى أرض الوطن سالمين ولله الحمد. وفق “أخبار 24”.

إجلاء الطلاب والمعلمين بالمدرسة السعودية في بكين والبعثة التعليمية في هونغ كونغ

أخبار محلية
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