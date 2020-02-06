نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > لارشاد المعتمرين.. “الشؤون الإسلامية” تشغّل كباين التوعية الدينية في جبلي عرفات وثور
06/02/2020   5:42 م

لارشاد المعتمرين.. “الشؤون الإسلامية” تشغّل كباين التوعية الدينية في جبلي عرفات وثور

+ = -
781

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، بدء تشغيل الكبائن الواقعة بجوار جبل عرفات وجبل ثور، وذلك لتوجيه وإرشاد الزائرين والمعتمرين.

وكلّفت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية التابعة للوزارة، عدداً من الدعاة للمباشرة في تلك المواقع بواقع عمل يزيد عن 20 ساعة يومياً، تتضمّن توجيه الزائرين وتعريفهم بها.

كما تم تعميد بعض الموظفين للعمل في تلك الكبائن لتوزيع المطبوعات الإرشادية من خلالها، وذلك بتوجيه ومتابعة من المشرف العام للجنة العليا لأعمال الوزارة الوزير عبداللطيف آل الشيخ.وفق “أخبار 24”.

لارشاد المعتمرين.. “الشؤون الإسلامية” تشغّل كباين التوعية الدينية في جبلي عرفات وثور

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086606.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.