لارشاد المعتمرين.. “الشؤون الإسلامية” تشغّل كباين التوعية الدينية في جبلي عرفات وثور

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، بدء تشغيل الكبائن الواقعة بجوار جبل عرفات وجبل ثور، وذلك لتوجيه وإرشاد الزائرين والمعتمرين.
وكلّفت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية التابعة للوزارة، عدداً من الدعاة للمباشرة في تلك المواقع بواقع عمل يزيد عن 20 ساعة يومياً، تتضمّن توجيه الزائرين وتعريفهم بها.
كما تم تعميد بعض الموظفين للعمل في تلك الكبائن لتوزيع المطبوعات الإرشادية من خلالها، وذلك بتوجيه ومتابعة من المشرف العام للجنة العليا لأعمال الوزارة الوزير عبداللطيف آل الشيخ.وفق “أخبار 24”.