وجد تصرف شاب سعودي استحساناً وثناءً من الجميع، بعد أن ترجل من سيارته ليتولى تنظيم حركة المرور، عندما لاحظ تعطل الإشارة المرورية وعدم وجود رجال مرور في الموقع.
وأظهر مقطع فيديو متداول شابا سعوديا وهو يتولى تنظيم المركبات في أحد التقاطعات بمدينة الرياض، يقول مصور المقطع إنه طالب بجامعة الملك سعود، وإنه ظل ينظم حركة المرور في ظل تعطل الإشارة وعدم وجود رجال مرور لأكثر من ساعة.
بدوره أشاد مصور المقطع بالشاب، مشيراً إلى أن جميع أصحاب المركبات العابرين استجابوا وامتثلوا لتوجيهاته، ما جعل حركة السير تمضي بانسيابية تامة دون حدوث تزاحم للمركبات أو تعطل للطريق، داعياً إلى تكريم هذا الشاب.
وفق “أخبار 24”.