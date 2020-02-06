“البيئة”: 600 بئر مكشوفة بعسير.. ورصد اعتداءات على الغابات بالمنطقة

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع إمارة منطقة عسير العديد من التجاوزات والاعتداءات على الغابات، لافتة إلى أنه تم حصر نحو 600 بئر مكشوفة.
وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة عسير، غانم الجدعان إن التجاوزات تنوعت ما بين قطع الأشجار أو الردم أو شق الطرق، وغيرها من المخالفات التي تؤثر على البيئة، لافتا إلى أنه تم عمل محاضر بحق المخالفين وإقرار العقوبات اللازمة بحقهم، ومطالبة صاحب المخالفة بدفعها.
وأشار وفقا لـ”الوطن”، إلى وجود 25 فرقة حراسة للغابات، تقوم بدورها في متنزهات وغابات المنطقة وترصد المخالفات، لافتا إلى أن “النظام الشامل للبيئة” سيتم تطبيقه قريبا بعد إقراره، وسيتضمن غرامات لكل المخالفين للحفاظ على البيئة وسلامتها.
وأكد الجدعان وجود لجنة تقوم بحصر الآبار المكشوفة بالمنطقة، مبينا أنهم حصروا أكثر من 600 بئر مكشوفة غير معروف أصحابها.