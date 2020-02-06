“الأرصاد”: كتلة هوائية شديدة البرودة تؤثر في معظم مناطق المملكة من الجمعة إلى الثلاثاء

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم (الخميس)، أن الأجواء في معظم مناطق المملكة ستشهد حالة من عدم الاستقرار.
وتوقعت الهيئة في تقريرها، تأثير كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة، مصحوبة برياح نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى انخفاض درجة الحرارة على معظم المناطق على أن تصل الصغرى إلى “الصفر المئوي”، على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، وتصل إلى ما دون الصفر من مساء يوم الأحد، وتمتد لتؤثر في منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، اعتباراً من مساء الاثنين.
ولفت التقرير إلى أن سرعة الرياح السطحية قد تصل إلى 55 كيلو متراً في الساعة على منطقة الجوف، والحدود الشمالية، فيما تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلو متراً في الساعة على حائل، والقصيم، وتبوك، والشرقية، والرياض، بينما تكون سرعة الرياح 45 كيلو متر في الساعة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ونجران . وفق “أخبار 24”.
وأبانت الأرصاد أن تأثير الحالة يأتي اعتباراً من يوم الجمعة في مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، حيث تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة ولايستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك تشمل اللوز، وعلقان، والظهر، كما يُتوقع أن تعود الفرصة مرة أخرى من مساء يوم الأحد، وتمتد لتشمل أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية ” عرعر وطريف والقريات وحزم الجلاميد”، مع التوقعات التي تشير إلى استمرار الكتلة الهوائية الباردة حتى نهاية الأسبوع القادم.