“التخصصات الصحية” تعلن نسب النجاح لاختبار الرخصة لممارسة المهنة لطلاب الجامعات

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نسب النجاح في اختبار الرخصة لممارسة المهنة لطلاب وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة بالمملكة وذلك في تخصصات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى ديسمبر 2019.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن النتائج أظهرت تحسناً في نسب النجاح خاصة في تخصص التمريض والذي حقق ارتفاعا ملحوظا في نسب الاجتياز من 26 % إلى 83 % خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي تخصص طب الأسنان تحسنت نسب الاجتياز فيه من 64% إلى 81%، مع استمرار تخصص الطب البشري في تحقيق نسب اجتياز جيدة بلغت 79%.
وأشار إلى أن نسبة الاجتياز الإجمالية في تخصص الصيدلة هي 84 % وهي من الاختبارات الوطنية الجديدة.
وفق “أخبار 24”.