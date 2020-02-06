نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التخصصات الصحية” تعلن نسب النجاح لاختبار الرخصة لممارسة المهنة لطلاب الجامعات
06/02/2020   5:38 م

“التخصصات الصحية” تعلن نسب النجاح لاختبار الرخصة لممارسة المهنة لطلاب الجامعات

+ = -
807

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نسب النجاح في اختبار الرخصة لممارسة المهنة لطلاب وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة بالمملكة وذلك في تخصصات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى ديسمبر 2019.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن النتائج أظهرت تحسناً في نسب النجاح خاصة في تخصص التمريض والذي حقق ارتفاعا ملحوظا في نسب الاجتياز من 26 % إلى 83 % خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي تخصص طب الأسنان تحسنت نسب الاجتياز فيه من 64% إلى 81%، مع استمرار تخصص الطب البشري في تحقيق نسب اجتياز جيدة بلغت 79%.

وأشار إلى أن نسبة الاجتياز الإجمالية في تخصص الصيدلة هي 84 % وهي من الاختبارات الوطنية الجديدة.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

وفق “أخبار 24”.

“التخصصات الصحية” تعلن نسب النجاح لاختبار الرخصة لممارسة المهنة لطلاب الجامعات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086587.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.