نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مدير الدفاع المدني: الشركة المنفذة لسقف محطة قطار الحرمين المحترقة قدمت لنا بيانات غير صحيحة
06/02/2020   5:37 م

مدير الدفاع المدني: الشركة المنفذة لسقف محطة قطار الحرمين المحترقة قدمت لنا بيانات غير صحيحة

+ = -
1132

كشف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو عن تفاصيل جديدة حول الحريق الذي تعرضت له محطة قطار الحرمين مطلع صفر الماضي.

وأفصح العمرو في رده على سؤال خلال ملتقى مديري الدفاع المدني 2020 في “الذكاء الاصطناعي والابتكارات والتجارب الميدانية” بالدمام، عن مبرر منح الدفاع المدني ترخيص سلامة للمحطة، مؤكدا أن الشركة التي قامت ببناء أسقف المحطة قدمت بيانات للمديرية تؤكد أن الأسطح مقاومة للحريق وأنها تجاوزت الفحوصات، وهو الأمر الذي اتضح عدم صحته لاحقا.

وأشار وفقا لـ”مكة”، إلى أن جميع ملابسات الحادِث قيد التحقيق، كما أن أنظمة الإطفاء الداخلية للمحطة إضافة لجهود الدفاع المدني جعلت نسبة تضرر المحطة جراء الحريق بين 20% و30%. وفق “أخبار 24”.

مدير الدفاع المدني: الشركة المنفذة لسقف محطة قطار الحرمين المحترقة قدمت لنا بيانات غير صحيحة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086581.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.