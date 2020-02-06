مدير الدفاع المدني: الشركة المنفذة لسقف محطة قطار الحرمين المحترقة قدمت لنا بيانات غير صحيحة

كشف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو عن تفاصيل جديدة حول الحريق الذي تعرضت له محطة قطار الحرمين مطلع صفر الماضي.
وأفصح العمرو في رده على سؤال خلال ملتقى مديري الدفاع المدني 2020 في “الذكاء الاصطناعي والابتكارات والتجارب الميدانية” بالدمام، عن مبرر منح الدفاع المدني ترخيص سلامة للمحطة، مؤكدا أن الشركة التي قامت ببناء أسقف المحطة قدمت بيانات للمديرية تؤكد أن الأسطح مقاومة للحريق وأنها تجاوزت الفحوصات، وهو الأمر الذي اتضح عدم صحته لاحقا.
وأشار وفقا لـ”مكة”، إلى أن جميع ملابسات الحادِث قيد التحقيق، كما أن أنظمة الإطفاء الداخلية للمحطة إضافة لجهود الدفاع المدني جعلت نسبة تضرر المحطة جراء الحريق بين 20% و30%. وفق “أخبار 24”.