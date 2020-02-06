حماية وجه العويس بـ «القناع»

وضع السويسري جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم برنامجا لياقيا خاصا للحارس محمد العويس قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية التي غاب عنها (٧٢ يوما) بعد إصابة الكسر التي تعرض لها في الوجه أثناء لقاء فريقه أمام الفيصلي في الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي دفعته لإجراء عملية جراحية لتثبيت كسر عظمة الوجه.
وأكد لـ”الاقتصادية” مصدر خاص، أن الجهاز الفني اجتمع مع اللاعب بحضور الجهاز الطبي لمعرفة نتائج المرحلة السابقة من برنامجه العلاجي، وقال، “العويس يشعر بتحسن كبير ويحتاج حاليا لفترة من أسبوع إلى أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، ولن يكون هناك أي استعجال في عودته و لاسيما وأن العملية الجراحية التي أجراها كانت في منطقة حساسة سيضطر على إثرها من ارتداء القناع الذي سبق أن ارتداه مع الشباب”.
من جهة أخرى، سلم الجهاز الطبي تقريرا طبيا يتضمن البرنامج الذي ينفذه السوري عمر السومة والمدة الزمنية التي يحتاجها للعودة إلى تدريبات الفريق، حيث أشار التقرير إلى أن اللاعب لن يكون بمقدوره المشاركة في لقاء الوحدة الإماراتي الإثنين المقبل في افتتاح لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، على أن ينتظم في التدريبات بعد ذلك اللقاء لحين التئام الكتف الذي أصيب بخلع بشكل كامل. فنيا، طالب جروس اللاعبين بضرورة تحقيق النقاط الثلاث في نزال الليلة أمام الاتفاق ضمن الجولة الـ17 حيث قال لهم أثناء الاجتماع قبل تدريبات البارحة، “لانريد إهدار مزيد من النقاط نحتاج للفوز ولاشيء غيره من أجل البقاء في دائرة المنافسة على نيل اللقب، لن تكون المهمة سهلة ولكن لدي ثقة كبيرة في قدراتكم كلاعبين”.