العرفج: الاتحاد في حاجة ماسة لبطولة وفوز أمس ولادة جديدة له

قال عامل المعرفة الكاتب الدكتور أحمد العرفج: إن فوز نادي الاتحاد في مباراته اليوم التي خاضها ضد فريق التعاون، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن مباريات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هو ولادة جديدة للفريق.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج يا هلا بالعرفج، المذاع على قناة روتانا خليجية، ويقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي، أن العزيمة والرغبة في الفوز كانت واضحة تمامًا على اللاعبين قبل المباراة، كما أن الأجانب الذين تم ضمهم إلى الفريق سيغيرون من أدائه.
وتابع أنهم لا يأملون في بطولة الدوري ولكنهم يدعمون الفريق للعام المقبل، والذي سيخوض خلاله البطولة العربية، فالاتحاد في حاجة ماسة إلى بطولة، وإذا اشتد حماس اللاعبون سيتمكنون من تحقيق البطولة العربية. وفق “المواطن”.
#العرفج:#الاتحاد في حاجة ماسّة إلى “بطولة” وإذا “شدّ شوي” يحقق البطولة العربية..#الاتحاد_التعاون#ياهلا_بالعرفج@AhmadSadikDiab@Arfaj1 pic.twitter.com/B5HukvP9Ie
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 5, 2020