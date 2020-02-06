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اخبار رياضية > الفيحاء يخسر روني.. ويفاوض مهاجم آخر
06/02/2020   1:35 م

الفيحاء يخسر روني.. ويفاوض مهاجم آخر

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كشفت مصادر لـ”الرياضية” عن بدء إدارة نادي الفيحاء في التفاوض مع المدغشقري فانيفا أندرياتسيما المهاجم السابق لفريق أبها، بعد تأكد غياب التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، نظير إصابته بكسر في مفصل القدم.

ويحق لإدارة نادي الفيحاء التفاوض المهاجم المدغشقري كونه غير مرتبط بأي فريق في الفترة الحالية، حيث تنص أنظمة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم على تسجيل لاعب أجنبي جديد خارج أوقات فترتي التسجيل بدلاً من أي لاعب يتعرض للإصابة ستغيبه عن فريقه لفترة طويلة.

ووفقاً للمصادر، سيخضع التشيلي إلى فحص آخر، بالرنين، للتأكد من نوع الإصابة ومدة غيابه.

وتعرض اللاعب إلى الإصابة خلال تدريبات فريقه استعداداً لمواجهة الحزم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ17 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء يخسر روني.. ويفاوض مهاجم آخر

اخبار رياضية
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