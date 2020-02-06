نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مدرب ضمك ردًّا على مهاجميه: “حسبي الله ونعم الوكيل”
06/02/2020   1:35 م

مدرب ضمك ردًّا على مهاجميه: “حسبي الله ونعم الوكيل”

+ = -
1054

رد المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لنادي ضمك، على كل من هاجموه بالفترة الماضية، وذلك بعد تصريحاته عن نادي النصر، عقب لقاء ضمك والنصر بالجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ابن زكري لـ برنامج “الدوري مع وليد” بعد مباراة العدالة أمس الأربعاء في الدوري: “أقول لكل من هاجمني حسبي الله ونعم الوكيل إذا كان عن تعمد، أما إذا كان عن جهل فأقول سامحكم الله”.

وأضاف ابن زكري: “كل ما قيل عن واقعة بصقي على بدلاء النصر أمور ليست حقيقية وكلها افتراء، وإذا فعلت هذا الأمر سأكون أول المغادرين؛ لأن أخلاقي لا تسمح بمثل هذا الأمر”.

وتابع مدرب ضمك: “أشكر كل من ساندني ودعمني، وبالطبع ما مررت به في الأسبوع الماضي كان صعبًا علي حقيقة، وأثر بالتأكيد على تحضيراتي لمواجهة العدالة”. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن ضمك كان تعادل مع نادي العدالة بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين أمس بالجولة السابعة عشرة.

مدرب ضمك ردًّا على مهاجميه: “حسبي الله ونعم الوكيل”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086569.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.