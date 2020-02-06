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أخبار محلية > “الصحة”: لم تُسجّل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد
06/02/2020   1:32 م

“الصحة”: لم تُسجّل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد

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أعلنت وزارة الصحة اليوم، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.

وأكدت أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة، إذ تم فحص 3195 حالة من الرحلات المباشرة، و1119 من الرحلات غير المباشرة.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية ما زالت تُقيّم مستوى الخطر عالميًا وإقليميًا بـ”العالي”، وفي الصين بـ”العالي جدا”. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: لم تُسجّل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد

أخبار محلية
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