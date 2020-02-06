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أخبار محلية > بعد تحمل الدولة رسوم الوافدين بالمنشآت الصناعية.. “وزير الصناعة” يتوعد المتلاعبين في نقل الكفالات
06/02/2020   1:32 م

بعد تحمل الدولة رسوم الوافدين بالمنشآت الصناعية.. “وزير الصناعة” يتوعد المتلاعبين في نقل الكفالات

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توعد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف بمعاقبة أي متلاعب في نقل الكفالة بمنشآت القطاع الصناعي، مؤكداً أن نقل الكفالة بين المنشآت الصناعية وغيرها جرى تقنينه لمنع التلاعب، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي متلاعب بهذا الخصوص.

حديث وزير الصناعة، وفقاً لـ”المدينة”، يأتي في أعقاب إعلان الدولة قرارها بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن منشآت القطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين وتشجيع الاستثمار في القطاع.

وعلى صعيد مختلف، نفى الخريف صحة ما يتردد عن إلزام المستثمرين بإنشاء المصانع داخل المدن الصناعية، مبيناً أن معظم التراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة خارج المدن الصناعية، كما أن اختيار نوع الاستثمار من مسؤولية المستثمر، ودور الوزارة يكون في التحفيز والتمكين.

بعد تحمل الدولة رسوم الوافدين بالمنشآت الصناعية.. “وزير الصناعة” يتوعد المتلاعبين في نقل الكفالات

أخبار محلية
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