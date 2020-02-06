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أخبار محلية > أثناء عودته إلى منزله.. رجل أمن ينقذ مقيما سودانيا من عملية خطف وسلب بالرياض
06/02/2020   1:31 م

أثناء عودته إلى منزله.. رجل أمن ينقذ مقيما سودانيا من عملية خطف وسلب بالرياض

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أنقذ تدخل رجل أمن مقيما سودانيا من عملية اختطاف وسلب كان ينفذها بحقه وافدان من الجنسية الإثيوبية، وذلك بحي الرمال شمال شرق مدينة الرياض.

وكان رجل الأمن أثناء عودته من عمله إلى منزله بحي الرمال، وفقاً لـ”عكاظ”، قد ارتاب بإحدى المركبات، وعند الاقتراب منها تبين له وجود عراك بين ركابها في المقعد الخلفي، فحاول استيقاف المركبة للتثبت مما يجري، إلا أنه فوجئ بفرارها بعد إلقاء أحد الركاب منها في عرض الطريق.

وشرع رجل الأمن في إسعاف الراكب، الذي اتضح أنه مقيم من الجنسية السودانية، وأن وافدين من الجنسية الإثيوبية كانا يحاولان اختطافه وسلب ما بحوزته من نقود، فجرى تمرير البلاغ، ونجحت الجهات الأمنية في ضبط أحد المتورطين، فيما تجري ملاحقة بقية شركائه.

أثناء عودته إلى منزله.. رجل أمن ينقذ مقيما سودانيا من عملية خطف وسلب بالرياض

أخبار محلية
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