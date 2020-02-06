نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إنجاز 40% من المرحلة الأولى لمدينة الملك سلمان للطاقة‏
06/02/2020   1:30 م

إنجاز 40% من المرحلة الأولى لمدينة الملك سلمان للطاقة‏

+ = -
716

أكدت نائب الرئيس للتشغيل في شركة مدينة الطاقة للتطوير، ‏إيناس الأشقر، أن نسبة الإنجاز المحققة من المرحلة الأولى في ‏مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بلغت 40 في ‏المائة.‏

وأشارت الأشقر وفقًا لـ”الاقتصادية” إلى أن الانتهاء الكامل من المرحلة ‏الأولى سيكون في منتصف العام المقبل 2021 على مساحة 13 ‏كيلومترا مربعا‎.

وأوضحت أن المساحة المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع ستوفر أراضي للمستثمرين، وأبنية للإداريين، وطرقا داخلية، ومركزا صحيا، ومحطة إطفاء، وبنية تحتية.

وأبانت الأشقر، أن مشروع مدينة الطاقة، سيتم بناؤه عبر ثلاث ‏مراحل، تبدأ المرحلة الثانية خلال 2025، فيما سيتم البدء في ‏بناء المرحلة الثالثة والأخيرة من المدينة في 2030‏‎.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ، دشن ‏في ديسمبر 2018، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك ‏سلمان للطاقة “سبارك‎SPARK “‎، الواقعة بين حاضرتي الدمام ‏والأحساء في المنطقة الشرقية‎.

إنجاز 40% من المرحلة الأولى لمدينة الملك سلمان للطاقة‏

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086547.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.