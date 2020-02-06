إنجاز 40% من المرحلة الأولى لمدينة الملك سلمان للطاقة‏

أكدت نائب الرئيس للتشغيل في شركة مدينة الطاقة للتطوير، إيناس الأشقر، أن نسبة الإنجاز المحققة من المرحلة الأولى في مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بلغت 40 في المائة.
وأشارت الأشقر وفقًا لـ”الاقتصادية” إلى أن الانتهاء الكامل من المرحلة الأولى سيكون في منتصف العام المقبل 2021 على مساحة 13 كيلومترا مربعا.
وأوضحت أن المساحة المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع ستوفر أراضي للمستثمرين، وأبنية للإداريين، وطرقا داخلية، ومركزا صحيا، ومحطة إطفاء، وبنية تحتية.
وأبانت الأشقر، أن مشروع مدينة الطاقة، سيتم بناؤه عبر ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الثانية خلال 2025، فيما سيتم البدء في بناء المرحلة الثالثة والأخيرة من المدينة في 2030.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ، دشن في ديسمبر 2018، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة “سباركSPARK “، الواقعة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية.