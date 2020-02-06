هيئة المهندسين تلغي أحد المتطلبات لإصدار تراخيص المزاولة ‏للشركات المهنية

ألغت الهيئة السعودية للمهندسين، بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار أحد المتطلبات السابقة الخاصة بتجديد وإصدار تراخيص المزاولة للشركات المهنية الهندسية، بهدف تيسير الإجراءات.
وأوضحت الهيئة أنه يكتفى بتقديم شهادة الاعتماد المهني والدرجات المهنية الخاصة بالمهندسين الأفراد، دون الحاجة إلى إصدار أو تجديد التراخيص، كما كان مطبقاً سابقًا.
وألزمت الهيئة جميع الشركات بالعمل على تعديل بيانات الشركاء المهنيين السعوديين الموضحة في عقد التأسيس وشهادة تسجيل الشركة بوزارة التجارة، مع استبدال أرقام تراخيص المكاتب القديمة بأرقام شهادات الاعتماد المهني الخاصة بالشركاء الأفراد. وفق “أخبار 24”.