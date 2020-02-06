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أخبار محلية > هيئة المهندسين تلغي أحد المتطلبات لإصدار تراخيص المزاولة ‏للشركات المهنية
06/02/2020   1:29 م

هيئة المهندسين تلغي أحد المتطلبات لإصدار تراخيص المزاولة ‏للشركات المهنية

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ألغت الهيئة السعودية للمهندسين، بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ‏أحد المتطلبات السابقة الخاصة بتجديد وإصدار تراخيص ‏المزاولة للشركات المهنية الهندسية، بهدف تيسير الإجراءات.‏

وأوضحت الهيئة أنه يكتفى بتقديم شهادة الاعتماد المهني والدرجات ‏المهنية الخاصة بالمهندسين الأفراد، دون الحاجة إلى إصدار أو ‏تجديد التراخيص، كما كان مطبقاً سابقًا.‏

وألزمت الهيئة جميع الشركات بالعمل على تعديل بيانات ‏الشركاء المهنيين السعوديين الموضحة في عقد التأسيس وشهادة ‏تسجيل الشركة بوزارة التجارة، مع استبدال أرقام تراخيص ‏المكاتب القديمة بأرقام شهادات الاعتماد المهني الخاصة ‏بالشركاء الأفراد.‏ وفق “أخبار 24”.

هيئة المهندسين تلغي أحد المتطلبات لإصدار تراخيص المزاولة ‏للشركات المهنية

أخبار محلية
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