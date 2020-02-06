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أخبار محلية > بالفيديو.. تحتوي على تقنيات حديثة.. سيارة ذكية لرصد التشوهات البصرية بالأحساء
06/02/2020   7:03 ص

بالفيديو.. تحتوي على تقنيات حديثة.. سيارة ذكية لرصد التشوهات البصرية بالأحساء

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دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، سيارة ذكية لرصد التشوهات البصرية في أحياء الأحساء، والعمل على تحليلها ومعالجتها إلكترونياً.

وجرى ربط السيارة التي تعمل بتقنيات حديثة بغرفة تحكم متطورة للاستفادة من الصور التي تلتقطها السيارة واتخاذ قرارات مناسبة.

ويوجد بالسيارة وفقاً لقناة “العربية”، جهاز يحتوي على كاميرا تلتقط صوراً كاملة للطريق أو الشارع، إلى جانب جهاز “ليزر سكانر” لمعالجة البيانات بعد ذلك، بالإضافة إلى “جي بي إس” لتحديد إحداثيات المكان وإرساله إلى غرفة التحكم. وفق “أخبار 24”.

ونجح الفريق المختص من خلال البيانات المرسلة في معالجة بعض التشوهات البصرية مثل مخلفات البناء وانتشار الباعة الجائلين.

بالفيديو.. تحتوي على تقنيات حديثة.. سيارة ذكية لرصد التشوهات البصرية بالأحساء

أخبار محلية
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