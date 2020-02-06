أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، أنه لا يجوز التعصب الرياضي والسب والشتم واتهام الحكم بأنه ظالم؛ كون ذلك يعد قدحاً في أناس نسبوا للعدالة.
وقال المطلق خلال إحدى حلقات برنامج “فتاوى” على القناة السعودية، إن الحكام تختارهم جهات معينة ليعدلوا بين الناس، لكن بعض الشبان يدعون على الحكام ويشتمونهم ويسبونهم.
وأضاف المطلق أن مسألة الفوز والهزيمة واردة فإذا هُزم نادٍ يفوز المرة المقبلة، متابعاً: “صحيح أنني لا أرغب في خسارة نادٍ لكن هذا هو حال الدنيا، هل هناك أحد في الدنيا لا يُقهر في يوم من الأيام؟ لا يمكن لازم تَغلب وتُغلب”.
واستطرد: “بعض الناس قبيح جداً تجده يلعن أمّ اللاعب وأباه ويقدح في أعراضهما، فهؤلاء الشيطان يستجرهم ويلعب عليهم ولا يجعلهم يقفون عند حد”.
وفق “أخبار 24”.