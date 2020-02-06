دشن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الأربعاء)، المركز الموحد للخدمات بجدة الذي تشرف عليه إمارة المنطقة، ويضم عددًا من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمراجعين ورجال وسيدات الأعمال، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءاتهم.
ودعا الأمير خلال التدشين، بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أبناء المنطقة للاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز ليسهموا في تنمية هذه البلاد المباركة.
وتجوّل الفيصل في المركز واستمع لشرح عن أقسامه، ومن ضمنها مركز مِراس جدة، الذي يقدم خدمات وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة جدة والعاصمة المقدسة بالإضافة لخدمات غرفة جدة، بطريقة سهلة وميسرة لممارسة العمل التجاري من 33 جهة حكومية وخاصة.
كما استمع الأمير لشرح عن حاضنة الأعمال الأولى في المملكة للمحتوى الرقمي، التي تعمل عليها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في المجالات الرقمية.
وفق “أخبار 24”.